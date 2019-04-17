شكرا لقرائتكم خبر عن سماع دوى انفجار هائل فى العاصمة الصومالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد شهود عيان بأنه تم سماع دوى انفجار هائل اليوم الأربعاء، وسط العاصمة الصومالية "مقديشيو" حيث يمكن رؤية سحب من الدخان تتصاعد من موقع الانفجار.
وذكر راديو "شابيلى" الصومالى أنه لم يتضح بعد أسباب وملابسات وقوع الانفجار، إلا أنه لم يشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
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