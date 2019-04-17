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ونقل بيان صادر عن حكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، عن السراج، قوله: "سنقدم كافة المستندات لمحكمة الجنايات الدولية، وسينال المجرم حفتر جزاءه كمجرم حرب".
© AFP 2019 / MAHMUD TURKIA
وتابع هذه "هجمة بربرية وحشية قام بها المجرم حفتر على حي بو سليم وعلى حي الانتصار، تؤكد وحشيته".
وتفقد فائز السراج، اليوم الأربعاء، الأحياء السكنية التي تعرضت للقصف العشوائي بصواريخ غراد، التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.
وقالت حكومة الوفاق الليبية، في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "تفقد القائد الأعلى للجيش الليبي رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بعد منتصف الليلة الأحياء السكنية التي تعرضت للقصف من قبل قوات حفتر المعتدية على العاصمة طرابلس".
وأشارت إلى أن "القصف أسفر عن مقتل وإصابة أعداد من المدنيين".
وأوضح البيان أن "القائد الأعلى للجيش الليبي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اطلع على الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية والسيارات في مواقع سقوط القذائف".
كانت هذه تفاصيل خبر السراج يعد بتقديم حفتر للمحكمة الجنائية الدولية باعتباره "مجرم حرب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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