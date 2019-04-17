البشير يدخل السجن... ومسؤولان يكشفان كواليس عملية النقل

ونشرت صحيفة "آخر لحظة" على صفحتها الأولى عنوانا بالعريض يقول: "البشير في سجن كوبر"، فيما أفادت صحيفة "التيار" باعتقال مجموعة كبيرة من قيادات حزب المؤتمر الوطني وإحالتهم إلى سجن كوبر، المخصص للسياسيين.

ومن أبرز هؤلاء المعتقلين، وفق الصحيفة السودانية، "عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم الأسبق، رجل الأعمال الشهير جمال الوالي، والي الخرطوم ووزير الدفاع الأسبق الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين".

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كما نقلت شبكة "CNN" الأمريكية، عن مسؤولين سودانيين كانا موجدين ومطلعين على عملية النقل، قولهما إن الرئيس المعزول، عمر البشير نقل إلى سجن كوبر، مساء أمس الثلاثاء، تحت حراسة أمنية مشددة، هذه.

وأضاف المسؤولان، أن "البشير احتجز في مكان منفصل عن مكان احتجاز شخصيات أخرى في نظامه ممن اعتقلوا بعد الإطاحة به".

من جهة أخرى، نقلت وسائل الإعلام السودانية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن "عبد الله البشير شقيق الرئيس المعزول، وجمال الوالي، القيادي في حزب المؤتمر، وعددا من قادة كتائب الظل وضعوا في سجن كوبر، وأن آخرين جاري نقلهم إليه، وتوقع أن يصل البشير هو الآخر إلى هذا السجن".