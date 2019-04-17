صحف سودانية: اعتقال رئيس البرلمان السابق وقيادات من حزب البشير

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وذكرت صحيفة السوداني المستقلة، اليوم الأربعاء، عن مصادر موثوقة أبلغتها "أن السلطات اعتقلت رئيس البرلمان المنحل، إبراهيم أحمد عمر، من مطار الخرطوم عقب عودته من الدوحة يوم أمس الأول".
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
من جانبها، قالت صحيفة "التيار" السودانية إنه تم اعتقال قيادات في حزب المؤتمر الوطني، حزب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، وتم ترحيلهم إلى "المعتقلات السياسية" بسجن كوبر بالخرطوم بحري.
وأوضحت الصحيفة أن "من رحلوا إلى سجن كوبر هم: عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم الأسبق ورجل الأعمال جمال الوالي والفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين والي الخرطوم ووزير الدفاع الأسبق وأسامة ونسي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالعاصمة".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "تم أيضا اعتقال عشرين شخصا من مدراء المكاتب التنفيذية وكوادر الحزب حتى عصر الثلاثاء"، مرجحة زيادة العدد.
كما لفتت إلى أنه تم إطلاق جميع الذين تمت محاكمتهم خلال الاحتجاجات الأخيرة خاصة المتهمين تحت مواد 177 المختصة بالإزعاج العام، في حين لم يتم إطلاق سراح محكومي الحق الخاص الذين أوقفوا تحت مواد الإتلاف الجنائي.
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