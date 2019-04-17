العلامات الـ 10 الأكثر نفوذا في السعودية

وقالت صحيفة "الوطن" السعودية إن استطلاع أجري نهاية العام الماضي، حول العلامات التجارية الأكثر تأثيرا بين المواطنين، فتصدر موقع جوجل المرتبة الأولى.

وجاءت الخمس علامات الأوائل كالتالي:"جوجل وأبل ويوتيوب ومايكروسوفت، وسامسونغ".

ووصلت 5 علامات أخرى إلى المراكز ما بين السادس إلى العاشر وهي "سوق دوت كوم ومصرف الراجحي وموقع تأشيرة والاتصالات السعودية وفيسبوك".

وأكد تقرير شركة IPSOS للأبحاث التسويقية، أن التقییم الذي أجرته الشركة في اختيار العلامات التجاریة اعتمد على 5 عناصر رئیسیة، تمثلت في كونھا "جدیرة بالثقة، ومدى مصداقیتھا، وتواجدھا في السوق، واستمرارھا في تقديم الجديد، وصدارتھا حیث تم اختيار العلامات التجاریة الأعلى نفوذا لقدرتھا المستمرة على تقديم شيء جدید إلى السوق".