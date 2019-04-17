- 1/2
- 2/2
© REUTERS / STRINGER
ودعا الاتحاد الأفريقي، الجيش السوداني إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية خلال 15 يوما، ووصف تولي الجيش للسلطة بأنه "انقلاب"، كما هدد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد بتعليق عضوية السودان في المنظمة التي تضم 55 بلدا إذا لم يتحرك باتجاه إقامة حكم مدني.
وصرح دوجاريك للصحفيين: "لقد أصدر الاتحاد الأفريقي بيانا واضحا جدا"، مؤكدا أن هايسوم "سيبذل كل ما في وسعه لدعم هذه الجهود".
وأطاح قادة الجيش السوداني، بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان، وعرضوا إجراء حوار مع جميع المكونات السياسية لتشكيل حكومة مدنية بعد ما واصل المحتجون المطالبة بالتغيير. وعقب الإطاحة بالبشير، دعا غوتيريش إلى انتقال للسلطة يلبي تطلعات الشعب السوداني.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عزل البشير... الأمم المتحدة تتخذ إجراء جديدا بشأن السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.