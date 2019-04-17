ليبيا.. السرّاج يتوعد بمقاضاة حفتر لدى الجنائية الدولية

وليد عبد الله/ الخليج 365

توعد رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السرّاج، الأربعاء، بمقاضاة اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود الجيش في الشرق، عقب استهداف أحد الأحياء المدنية في العاصمة طرابلس.

وسقط ستة قتلى مدنيين - بينهم خمسة نساء - جراء قصف صاروخي تعرض له المجلس البلدي "أبوسليم" (أكبر أحياء العاصمة) مساء الثلاثاء.

وخلال زيارته للمكان فجر الأربعاء، قال السراج إن حكومته ستقدم ملفات قانونية لمحكمة الجنايات الدولية لرصد الانتهاكات، مؤكدًا أن "المجرم الذي قام بهذا العمل سينال جزاءه".

وللمرة الأولى، وصف رئيس المجلس الرئاسي، اللواء المتقاعد حفتر، بأنه "مجرم حرب" بحسب بيان لمكتب السراج الإعلامي.

وأشار أن "فعل كهذا لا يقوم به شخص عنده ذرة من الإنسانية".

وأضاف السراج أن "القصف هجمة بربرية وحشية، قام بها المجرم حفتر على حي بوسليم وعلى حي الانتصار، تؤكد وحشيته".

وأردف: "سنقدم غداً (الأربعاء) كافة المستندات لمحكمة الجنايات الدولية، وسينال المجرم حفتر جزائه كمجرم حرب".

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وتعتبر هذه المرة الأولى، التي يصف فيها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، اللواء المتقاعد حفتر، بأنه "مجرم حرب".

وفي السياق ذاته اتهم الناطق باسم حكومة "الوفاق"، مهند يونس، قوات اللواء خليفة حفتر الذي يقود الجيش في الشرق الليبي، بقصف طرابلس.

وقال في حديثه لقناة "ليبيا الأحرار" (خاصة)، إن "لجوء حفتر لقصف المدنيين دليل على هزيمته في جبهات القتال".



تصريحات يونس جاءت بعد اتهام مماثل ساقته قوات حفتر، ضد قوات حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليًا؛ في بيان نشره الإعلام الحربي التابع لها، في وقت متأخر الثلاثاء.



وأشار البيان أن "قصف قوات الوفاق لطرابلس محاولة يائسة لاستعطاف العالم لكي يهب لنجدتها وإنقاذها من مصيرها المحتوم".



وأفاد مراسل الخليج 365، أن منطقة "أبو سليم" شهدت مساء الثلاثاء سقوط أكثر من خمسة صواريخ، فيما سقطت مجموعة صواريخ أخرى على منطقتي "الغرارات" في "سوق الجمعة" و"صلاح الدين" بالعاصمة.

وتشهد العاصمة الليبية منذ 4 أبريل/نيسان الجاري، مواجهات بين قوات حكومة "الوفاق"، وقوات حفتر التي أطلقت عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، لكنها باتت عاجزة عن التقدم بعد أيام من انطلاقها، جراء تصدي القوات الحكومية لها.

وتعاني ليبيا، منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، وحفتر المدعوم من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.