قوات حفتر تتهم قوات "الوفاق" بقصف العاصمة طرابلس

وليد عبد الله/الخليج 365

اتهمت قوات اللواء خليفة حفتر الذي يقود الجيش في الشرق الليبي، قوات حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليًا، بقصف أحياء بالعاصمة طرابلس(غرب)، مساء الثلاثاء.

وشهدت عدة أحياء بالعاصمة الليبية طرابلس مساء الثلاثاء، سقوط قذائف وصواريخ.

وأفاد مراسل الخليج 365 بأن منطقة أبو سليم أكبر الأحياء بالعاصمة شهدت سقوط أكثر من خمسة صواريخ.

فيما سقطت مجموعة صواريخ أخرى على منطقة الغرارات بسوق الجمعة وصلاح الدين بالعاصمة، دون أنباء عن وقوع إصابات.

اتهام قوات حفتر جاء وفق بيان لها نشره الإعلام الحربي، في وقت متأخر الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أن "قصف قوات الوفاق لطرابلس محاولة يائسة لاستعطاف العالم لكي يهب لنجدتها وإنقاذها من مصيرها المحتوم".

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القوات ذاتها نفت في بيانها إستخدامها أي نوع من الأسلحة الثقيلة في إشتباكات الثلاثاء.

ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب قوات حكومة الوفاق بشأن تلك الاتهامات، غير أنها نفت اتهامات مماثلة مرارًا.

وفي وقت سابق الثلاثاء، كانت قوات حفتر، قد اتهمت الطيران التابع لحكومة الوفاق، باستهداف 6 مواقع، بينها 5 مدنية.

وقال أحمد المسماري، المتحدث باسم قوات حفتر خلال مؤتمر صحفي ببنغازي، إن تلك الغارات لم تسفر عن أي إصابات.



وأشار المتحدث باسم قوات حفر إلى أن سلاح الجو التابع له شن اليوم 8 طلعات جوية قامت خلالها بتقديم الدعم القريب للمعركة التي شهدتها منطقة السواني بمحيط طرابلس.



وتشهد العاصمة الليبية، منذ 4 أبريل/نيسان الجاري، مواجهات بين قوات حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا، وقوات حفتر، التي أطلقت عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس مقر الأولى.



وتعاني ليبيا، منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق وحفتر، المدعوم من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق(شرق).

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