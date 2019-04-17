ارتفاع #أسعار_النفط.. و”برنت” عند 72 دولار

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الخليج - رويترز
ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء للجلسة الثانية بفعل مؤشرات على قوة طلب شركات التكرير في الصين، ثاني أكبر مستهلك في العالم للخام، وفي ظل شح الإمدادات مع كبح منتجين للإنتاج وانخفاض غير متوقع للمخزونات في الولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 05:13 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي “برنت” 27 سنتا أو 0.4% إلى 71.99 دولار للبرميل. وزاد برنت 0.5 بالمئة إلى 72.08 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ الثامن من نوفمبر وأعلى مستوى منذ بداية العام الجاري، وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64.48 دولار للبرميل مرتفعة 43 سنتا أو 0.7 بالمئة مقارنة مع سعر التسوية السابقة.
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