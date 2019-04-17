الأرصاد: #أمطار_رعدية على #نجران تستمر حتى الـ11 مساءً

الخليج - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران ومحافظات شرورة، وحبونا، وبدر الجنوب، ويدمة ، تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.