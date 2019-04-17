“المهوس”موسم للنسيان

أوضح الكاتب “سلطان المهوس” عبر مقال كتبه في صحيفة الجزيرة أن الموسم الرياضي الحالي موسم للنسيان .

وأضاف في “المهوس في مقاله

حكام دوليون سعوديون عاطلون..!!

نظام أساسي لاتحاد الكرة يحتاج لتعديلات..!!

روزنامة كروية غير معروفة..!!

سمعة سلبية للإدارة الكروية محليًا..!!

اختفاء المنتخب السعودي الأول..!!

إلغاء عقود 17 مدربًا بالدوري..!!

ارتفاع حالات التشكيك والاتهامات الإعلامية..!!

رقم قياسي في عدد قرارات لجنة الانضباط..!!

لم نكن نتوقع سيناريو «ثلاثة اتحادات متتالية» لكنه أصبح واقعًا جعلنا نردد «الله لا يعيده من موسم»..!!

وبين أنه يريد رؤساء أندية يخططون ويستغلون جماهير أنديتهم للتسويق والمدخولات الكبيرة التي تغطي مصاريفهم بدلاً من الردح بتويتر واستخفاف «الدم» واستخدام مصطلحات وتعابير «مخجلة»..!!

زنريد أن نشعر بقيمة «كرتنا» التي يتابعها العالم العربي في مصر وعمان والكويت والإمارات والمغرب وتونس والبحرين.. نشعر بأننا «قوة» حقيقية في «التسويق» والانتشار الإيجابي.. نشعر أن هذا الدوري يمكنه أن يصنع «أعظم» منتخب وطني.. نشعر أن تلك القيمة الجماهيرية يدعمها «اتحاد» متناغم ومحترف يعرف الفرق بين اللاعب الهاوي والمحترف..!!

ونريد من «الجماهير» أن تصبر «قليلا» فالمرحلة القادمة «مفصلية» بين استمرار صناعة «الإثارة» كخيار شعبي أو صناعة «الكرة» كخيار مستقبلي»..!!