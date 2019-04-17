افتتاح قاعة الشيخ عثمان الصالح بمعهد العاصمة النموذجي

الرياض

(لفتة كريمة غير مستغربة من أهل الوفاء ، فشكرا لسعادة مدير المعهد وأساتذته وطلابه ومنسوبيه وأعضاء جمعية خريجي معهد العاصمة) هذه مشاعر الأستاذ بندر بن عثمان الصالح عضو جمعية خريجي معهد العاصمة النموذجي،عند زيارته لقاعة الشيخ عثمان الصالح رحمه الله بالمعهد التي دشنها مدير عام المعهد بحضور مساعديه وقيادات المعهد .

وقام الصالح ومدير المعهد بجولة على المعرض الفني المخصص لبرنامج مواهب العاصمة ثم اتجه الجميع إلى المسرح لحضور الحفل التكريمي للطلاب المشاركين في الحفل الختامي للمعهد ،حيث بدأ الحفل الذي قدمه المبدع تركي المهنا ، بآيات من القرآن الكريم للطالب سلمان السلطان. تلاها كلمة مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذ محمد الخليف تحدث فيها عن أوبريت هذا العام “ملحمة وطن العراقة و الطموح” ثم نبذة عن سيرة المربي عثمان الصالح رحمه الله قدمها الطالب عبدالعزيز المحيا. ثم أنشودة ترحيبية للطالب نادر سلام ،ثم كرم المدير العام الأستاذ عادل الطخيم والأستاذ بندر الصالح الطلاب المشاركين في الحفل الختامي ثم التقطت الصور التذكارية .

وقال الأستاذ بندر الصالح : كم أنا سعيد اليوم وأنا أزور هذا المسرح التاريخي الذي زاره ملوك هذه البلاد وكان أول من زاره الملك سعود رحمه الله و بزيارات عديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله في مناسبات تكريمية.

وقال الطخيم :عرفاناً بدور الشيخ المربي عثمان الصالح في التعليم في المملكة عامة وفي معهد العاصمة النموذجي (معهد الأنجال) خاصة ،تشرفنا في المعهد بإطلاق اسمه على المسرح التاريخي الذي حظي بزيارة ملوك هذه البلاد الغالية.

ذكر ذلك مشرف الإعلام بالمعهد محمد الشهري