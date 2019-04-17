“آل الشيخ” يطلق اسم محمد السادس #ملك_المغرب على النسخة الثانية من #البطولة_العربية

الرياض

أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، إطلاق اسم محمد السادس، ملك المغرب، على النسخة المقبلة من البطولة العربية وإقامة النهائي في الرباط.

وقال آل الشيخ عبر حسابه على تويتر، والذي نشر صورة له رفقة ملك المغرب: ”أتشرف كرئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بأن تكون النسخة الثانية من البطولة العربية تحمل مسمى غاليًا على كل العرب جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي تكرم علينا بالموافقة، 2020 النهائي في الرباط الغالية“.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد العربى لكرة القدم، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى ”تويتر جاء فيها: أعلن معالي رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركى بن عبد المحسن آل الشيخ عن إطلاق اسم الشيخ زايد آل نهيان رحمه الله على البطولة الحالية لكأس العرب للأندية الأبطال، ليصبح مسماها ”بطولة كأس زايد للأندية الأبطال“ ولنسخة واحدة.