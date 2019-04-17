شكرا لقرائتكم خبر عن "المسمارى" يدين قصف المليشيات المسلحة لأحياء بطرابلس ويتوعد بمحاسبة مرتكبيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى اللواء أحمد المسمارى اليوم الأربعاء، استهداف المدنيين بصواريخ جراد والراجمات بشكل عشوائى على أحياء متفرقة بطرابلس من قبل المليشيات المسلحة، متوعدا بمحاسبة مرتكبيها.

وقال المسمارى ـ فى بيان أوردته قناة ( سكاى نيوز) الإخبارية، إن القصف العشوائى تسبب فى تدمير عدد من المنازل فى حيى الانتصار وبوسليم فى طرابلس، معزيا فى الوقت نفسه أسر الضحايا الذين سقطوا جراء القصف.

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وأعرب عن أمله فى أن يتخلص الشعب الليبى من الجماعات الإرهابية التى تسيطر على طرابلس، مثلما تخلص منهم فى بنغازى ودرنة فى شرقى البلاد.

وتسبب القصف على أحياء فى العاصمة طرابلس ليلة الأربعاء، بمقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 4 آخرين، فى حين تضرر عدد من المنازل واشتعلت النيران فى أخرى، حسبما أفادت مصادر محلية.