أول دولة في الخليج تستقبل مقاتلات "إف 35" الأمريكية (صور)

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في تغريدة عبر صفحتها على "تويتر": "مقاتلة F-35A التابعة لسلاح الجو الأمريكي @usairforce تصل في أول مهمة لها في الشرق الأوسط في قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات لتعمل ضمن منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية، ستوفر F-35A قدرة عملياتية أكبر من خلال الجمع بين إمكانيات التخفي المتقدمة وأحدث تقنيات الأسلحة".

​وتعتبر "F-35" المقاتلة الأكثر تقدما وتطورا في العالم وهي من مقاتلات الجيل الخامس، وهو الجيل الأحدث، تنتجها شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، وبالإضافة إلى الجيش الأمريكي، فقد وصلت إلى إسرائيل أخيرا.