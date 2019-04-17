شكرا لقرائتكم خبر عن «إنستقرام» يوجه ضربة لقادة في الحرس الثوري الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - حظرت “إنستقرام” حسابات عدة لقادة في الحرس الثوري الإيراني، على ما أفاد موقع تابناك الإخباري، في خطوة أدرجتها الشبكة الاجتماعية الأمريكية في إطار الالتزام “بالقانون الأمريكي بشأن العقوبات”.

وأعلنت الولايات المتحدة في 8 أبريل أنها أدرجت الحرس الثوري الإيراني على قائمتها للمنظمات “الإرهابية الأجنبية”.

وأشار موقع تابناك الإخباري إلى أن “إنستقرام” حجبت الثلاثاء حسابات عدة عائدة لقادة حاليين وسابقين في الحرس الثوري الإيراني.

وأفاد الموقع المقرب من المحافظين أن من بين الأسماء التي أغلقت حساباتها هناك خصوصاً قائد الحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري ورئيس هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني.

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كذلك أورد الموقع اسم قائد القوات البرية للحرس الثوري العميد محمد باكبور، والقائد السابق للحرس اللواء محسن رضائي الذي يشغل حالياً منصب أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام.

ولدى محاولة صحافي من وكالة فرانس برس معاينة صفحة اللواء سليماني على “إنستقرام” الثلاثاء، ظهرت رسالة تؤكد أن الحساب “غير متوفر” و”قد يكون سُحب” من الخدمة.

وقال متحدث باسم “إنستقرام” لوكالة فرانس برس: “نحن نعمل بموجب الضوابط القانونية الأميركية على صعيد العقوبات”.

وأضاف المتحدث: “نعمل مع السلطات الحكومية بصورة ملائمة لنضمن التزامنا بموجباتنا القانونية، خصوصاً تلك المتصلة بالإدراج الأخير” للحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية”، من دون إعطاء إيضاحات إضافية.