شكرا لقرائتكم خبر عن هل يصرف دعم «حساب المواطن» قبل رمضان؟.. توضيح رسمي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الحساب الرسمي لخدمة عملاء برنامج حساب المواطن، أن صرف الدعم المقدم من حساب المواطن للمستفيدين سيكون في موعده الشهري وليس هناك اتجاه لتقديمه قبل شهر رمضان المعظم.

جاء ذلك ردًّا على سؤال وجهه أحد المواطنين، للحساب على “تويتر”، قال فيه: “سمعنا خبر عن حساب المواطن ينزل قبل رمضان يوم 25 هل هذا صحيح؟”، فيما رد البرنامج بأن ذلك “ غير صحيح”.

وبين الحساب أنه سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.