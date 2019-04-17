دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي HONOR تفتتح أول متجر لها في المملكة ضمن مكتبة جرير

أعلنت HONOR العلامة التجارية الرائدة للهواتف الذكية، عن افتتاح متجرها الأول في المملكة العربية السعودية، وتحديداً ضمن متجر جرير في شارع الإحساء في الرياض. وأكدت الشركة بأن المتجر الجديد سيوفر تشكيلة واسعة من الهواتف الذكية والإكسسوارات التي تحمل علامتها التجارية، كما سيمنح زواره تجارب مميزة ومواكبة لتطلعات عملاء المملكة.

© alqiyady HONOR تفتتح أول متجر لها في المملكة ضمن مكتبة جرير

وصرحت HONOR بأنه تم تصميم المتجر ليكون «متجرًا ضمن متجر» بهدف منح المستهلكين تجربة شراء شاملة تتيح الوصول إلى أحدث منتجات HONOR وخدماتها في مكان واحد. وعللت الشركة سبب اختيار تدشين متجرها ضمن جرير بأن المكتبة تمثل مركزاً حيوياً يتناغم مع هوية HONOR وتراثها، فضلاً عن أنها تستهدف تلبية احتياجات قطاع الشباب الملم بأحدث التوجهات العصرية.

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هذا وقد شارك في حدث الافتتاح كريس سان بايغونغ، رئيس HONOR في الشرق الأوسط وإفريقيا، ووولف لانغمينغ، نائب رئيس HONOR في المملكة العربية السعودية وناصر العجيل، مدير العمليات في مكتبة جرير.

وقال كريس سان بايغونغ معلقاً على الافتتاح: "تمثل المملكة العربية السعودية أحد الأسواق الرئيسة التي نركز عليها في المنطقة، فهي تمتاز باستهلاك عال لأرقى منتجات التقنية مع استيعاب ناضج لطبيعة صناعة الهواتف الذكية ما يجعلها بيئة مهمة لنمو HONOR. وكي نتمكن من مواكبة تطلعات العملاء في المملكة الذين يتجهون بصورة متزايدة لاختيار هواتفهم الذكية بناء على معلومات دقيقة عنها، لا بد أن نكون بقربهم ويصب هذا أيضاً في دعم جهودنا لتحقيق هدفنا في توسيع انتشار HONOR على مستوى جميع دول مجلس التعاون الخليجي."

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وتجدر الإشارة إلى أن HONOR أطلقت مؤخراً في المنطقة الهاتف الذكي HONOR 10i الذي يتضمن كاميرا رائدة ثلاثية العدسات وكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل. وصرحت الشركة بأنها بدأت فعلًا في تلقي طلبات شراءه المسبق، وسيصبح متوفراً من متجر HONOR في مكتبة جرير بدءًا من 18 أبريل 2019.

وتسعى HONOR من خلال إطلاقها متجرها الجديد توفير فرصة فريدة للعملاء لخوض تجربة تسوق تفاعلية يديرها خبراء مدربون على تقديم خدمات استشارية لهم بهدف مساعدتهم على اتخاذ قرارات الشراء الصحيحة.

يفتح متجر HONOR في معرض جرير في شارع الإحساء في الرياض يومياً من الساعة 09:00 صباحاً إلى 11:00 مساءً.المزيد:

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