دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي HONOR ستكشف عن سلسلة Honor 20 يوم 21 مايو في لندن

أعلنت العلامة التجارية HONOR عن إقامة حفل إطلاق ضخم يوم 21 مايو القادم في لندن وذلك للكشف عن سلسلة HONOR20 حيث اعتمدت الشركة على مسألة رياضية يقوم بحلها المتابعين لمعرفة تاريخ الحدث.

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التسريبات تشير إلى ان الهاتف ايضاً سيحمل شاشة من نوع OLED ليكون اول هاتف من HONOR يقدم هذا النوع من الشاشات مع تقنيات متطورة مثل البصمة داخل الشاشة وتقنية للشحن السريع وربما سيدعم الشحن اللاسلكي ايضاً.

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كل هذه المواصفات سيتم تأكيدها من قبل HONOR على خشبة المسرح يوم 21 مايو المقبل فإذا كنت من المهتمين تابع تغطيتنا في هذا التاريخ.المزيد:

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