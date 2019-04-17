دبي - بواسطة محمد فارس © ليالينا HONOR ستكشف عن سلسلة Honor 20 يوم 21 مايو في لندن

أعلنت العلامة التجارية HONOR عن إقامة حفل إطلاق ضخم يوم 21 مايو القادم في لندن وذلك للكشف عن سلسلة HONOR20 حيث اعتمدت الشركة على مسألة رياضية يقوم بحلها المتابعين لمعرفة تاريخ الحدث.

اكتشف الهواتف الذكية ذات البطارية الأقوى في العالم layalina 1 اكتشف الهواتف الذكية ذات البطارية الأقوى في العالم

شاهد أيضاً: اكتشف الهواتف الذكية ذات البطارية الأقوى في العالم

التسريبات تشير إلى ان الهاتف ايضاً سيحمل شاشة من نوع OLED ليكون اول هاتف من HONOR يقدم هذا النوع من الشاشات مع تقنيات متطورة مثل البصمة داخل الشاشة وتقنية للشحن السريع وربما سيدعم الشحن اللاسلكي ايضاً.

كيف تعمل كاميرا الذكاء الاصطناعي في هاتف هونر 10؟ layalina 1 كيف تعمل كاميرا الذكاء الاصطناعي في هاتف هونر 10؟

Advertisements

شاهد أيضاً: كيف تعمل كاميرا الذكاء الاصطناعي في هاتف هونر 10؟

كل هذه المواصفات سيتم تأكيدها من قبل HONOR على خشبة المسرح يوم 21 مايو المقبل فإذا كنت من المهتمين تابع تغطيتنا في هذا التاريخ.

تم نشر هذا المقال مسبقاً على القيادي. لمشاهدة المقال الأصلي، انقري هنا

تم نشر هذا المقال على موقع ليالينا