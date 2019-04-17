شكرا لقرائتكم خبر عن طقس معتدل نسبيا على معظم السعودية وسط فرصة لهطول أمطار متوسطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة السعودية ،فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء تهيؤ الفرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة و الغبار على مناطق المدينة المنورة، حائل و القصيم يمتد تأثيرها إلى حفر الباطن ورفحا و الأجزاء الواقعة بينهما، كذلك على مرتفعات مكة المكرمة و الأجزاء الغربية من منطقة الرياض ( عفيف ، الدوادمي )، كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة ، عسير ، جازان ونجران .
و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة،و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، و حالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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