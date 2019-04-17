ويظهر في المقطع الذي تداوله المغردون بكثافة ولي العهد السعودي وهو يتجه نحو مصعد أحد مطاعم الرياض، فيما تحيط به عدسات كاميرا بعض المواطنين الذين حرصوا على السلام عليه والتقاط الصور والفيديوهات له، وفيما يتجه الأمير محمد بن سلمان ناحية المصعد يبادر أحد المواطنين بالقول له: "استودعناك الله"، ليرد ولي العهد "في أمان الله"، وذلك وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.
واختار البعض التقاط صور السيلفي التذكارية مع ولي العهد السعودي، كما اعتاد أن يفعل كثير من السعوديين عند رؤيتهم بن سلمان في الأماكن العامة.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد استقبل في قصره بالرياض، مساء أمس الأربعاء، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، وذلك بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر ابن سلمان وابن زايد داخل مطعم في الرياض... هكذا رد ولي العهد السعودي على أحد المواطنين (صور وفيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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