الاتحاد_السعودي يحدد مواعيد المربع الذهبي في بطولة #الكأس

الخليج - د ب أ

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مواعيد مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي يشهد لقاء النصر مع الاتحاد، والهلال مع التعاون.

يلتقي التعاون مع الهلال على ملعب الأخير “جامعة الملك سعود” بالعاصمة الرياض، 26 أبريل ، قبل يوم واحد من “كلاسيكو” الاتحاد مع النصر على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وقررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي تأجيل مباراة الهلال مع التعاون في الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى 29 أبريل الجاري، بعد ثلاثة أيام من مواجهة الكأس بين الفريقين على نفس الملعب في الرياض.

وجاء القرار الأخير، بعد تأهل الهلال إلى المباراة النهائية لبطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، والتي تقام الخميس المقبل أمام النجم الساحلي التونسي على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين.