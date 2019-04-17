- 1/2
- 2/2
الخليج - رويترز
قدم أياكس أمستردام عرضا رائعا في فنون اللعبة ليفوز 2-1 على مستضيفه يوفنتوس يوم الثلاثاء وينهي آمال الفريق الإيطالي في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وسجل ماتيس دي ليخت قائد أياكس البالغ من العمر 19 عاما هدف الفوز بضربة رأس من ركلة ركنية في الدقيقة 67 من مباراة إياب دور الثمانية ليعدل الفريق الهولندي تأخره إلى انتصار 3-2 في مجموع المباراتين ويبلغ الدور قبل النهائي لأول مرة منذ موسم 1996-1997.
وضع رونالدو، الذي كان يحلم بالفوز بلقب دوري الأبطال للمرة الرابعة على التوالي بعد حصد آخر ثلاث نسخ مع ريال مدريد، يوفنتوس في المقدمة في الدقيقة 28 بضربة رأس رائعة مسجلا هدفه السادس في المسابقة.
لكن دوني فان دي بيك عادل النتيجة بعد ست دقائق أخرى قبل أن يتفوق الفريق الزائر على يوفنتوس في الشوط الثاني ليكمل مسلسل الاطاحة بالكبار بعد التفوق على ريال مدريد في الدور السابق.
وسيلعب أياكس في الدور قبل النهائي مع الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير.
كانت هذه تفاصيل خبر #أياكس يقصي #يوفنتوس من #دوري_الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.