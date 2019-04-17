أياكس يقصي #يوفنتوس من #دوري_الأبطال

الخليج - رويترز

قدم أياكس أمستردام عرضا رائعا في فنون اللعبة ليفوز 2-1 على مستضيفه يوفنتوس يوم الثلاثاء وينهي آمال الفريق الإيطالي في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل ماتيس دي ليخت قائد أياكس البالغ من العمر 19 عاما هدف الفوز بضربة رأس من ركلة ركنية في الدقيقة 67 من مباراة إياب دور الثمانية ليعدل الفريق الهولندي تأخره إلى انتصار 3-2 في مجموع المباراتين ويبلغ الدور قبل النهائي لأول مرة منذ موسم 1996-1997.

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وضع رونالدو، الذي كان يحلم بالفوز بلقب دوري الأبطال للمرة الرابعة على التوالي بعد حصد آخر ثلاث نسخ مع ريال مدريد، يوفنتوس في المقدمة في الدقيقة 28 بضربة رأس رائعة مسجلا هدفه السادس في المسابقة.

لكن دوني فان دي بيك عادل النتيجة بعد ست دقائق أخرى قبل أن يتفوق الفريق الزائر على يوفنتوس في الشوط الثاني ليكمل مسلسل الاطاحة بالكبار بعد التفوق على ريال مدريد في الدور السابق.

وسيلعب أياكس في الدور قبل النهائي مع الفائز من مواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير.