الان تتابع استنفار أمني في 12 مدرسة بولاية كولورادو الأمريكية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:
أعلنت السلطات في ولاية كولورادو الأمريكية حالة الاستنفار الأمني في مدرسة كولومباين الثانوية و12 مدرسة حكومية أخرى على الأقل، مشيرةً إلى تحقيق في تهديد يعتد به.
وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة جيفرسون إن حالة الاستنفار الأمني المعلنة تسمح بمواصلة الأنشطة المدرسية كما هو مقرر لكن مع تقييد حركة الدخول إلى المدرسة والخروج منها.
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