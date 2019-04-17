كيف تمنع تنصت «أمازون» على محادثاتك؟

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

اعترفت شركة أمازون بأنها تسمح لموظفيها بالاستماع إلى بعض المحادثات، التي يجريها المستخدم مع المساعد الصوتي Alexa، بهدف إجراء تحسينات على المساعد الصوتي مثل زيادة دقة التعرف على الكلمات أو السياقات.

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ومَن يرغب في منع تنصت أمازون على محادثاته، يمكنه إيقاف هذه الخاصية عن طريق تعطيلها على صفحة الخصوصية (Privacy).

وفي الإعدادات ينبغي على المستخدم اختيار البند (Manage How Your Data Improves Alexa) بعدها يقوم المستخدم بتعطيل الخيار: (Use Voice Recordings to Help Develop New Features).

والذي يتيح استخدام التسجيلات الصوتية الخاصة بالمستخدم لتطوير وظائف جديدة، والخيار (Use Messages to Improve Transcriptions)، والذي يتيح استخدام الرسائل الخاصة بالمستخدم لتحسين دقة النصوص.