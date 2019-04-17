شكرا لقرائتكم سليمان من شانغهاي: لبنان بوابة عبور إلى الدول العربية والتعاون مع الصين يرتقي إلى الشراكة الاستراتيجية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 8 ساعات في 16 أبريل 2019 - اخر تحديث في 16 أبريل 2019 / 19:14

شارك الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان في "الدورة الثانية لمنتدى الاصلاح والتنمية الصيني- العربي" في شانغهاي أمس وألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية، تحدث فيها عن تقاسم التنمية والازدهار تحت عنوان التشارك في بناء "الحزام والطريق"، المبادرة الاستثنائية التي أطلقها الرئيس الصيني السابق شي جين بينغ عام 2013".



وقال: "تقوم هذه المبادرة على الربط بين السياسات الاستراتيجية والتنموية والاقتصادية لكل البلدان الواقعة على طريق الحرير القديم الذي أطلقه الصينيون الأجداد، كما اطلق اللبنانيون القدامى (الفينيقيين) أول أبجدية مكتوبة في التاريخ وصناعة الارجوان الذي اكتشفوه عام 1400 قبل الميلاد، وامتهنوا تسويق الاقمشة الارجوانية عبر البحر الابيض المتوسط والجزر اليونانية ثم جنوب فرنسا والمغرب العربي وصولا الى شبه الجزيرة العربية والهند، وعرفوا كأعظم قوة تجارية في العالم القديم عندما وصلوا إلى هنا واستقدموا الحرير الصيني وباعوه إلى جميع بلدان العالم".

واكد ان "لبنان يعتز اليوم بأبنائه المنتشرين في مختلف قارات العالم، حيث يتحملون مسؤوليات كبيرة ويحتلون مكانة مرموقة في عالم التجارة والصناعة والسياسة". وقال: "ولدورهم تقدير واحتضان ورعاية من قبل دول الخليج العربي كونهم ساهموا في إعمارها. وبإمكانهم جعل لبنان بوابة عبور منتجة إلى هذه الدول، بالإضافة إلى أن موقعه الجغرافي وعلاقة الشعبين اللبناني والسوري تجعل منه منصة لوجستية طبيعية لإعمار سورية بعد إقرار الحل السياسي لمشكلتها".

أضاف: "نظرا الى أهمية هذه المبادرة للبنان الذي يعتبر الصين أحد أكبر شركائه التجاريين، وبغية جذب وتبادل الاستثمارات الصينية اللبنانية، بدأنا اتباع خريطة الطريق التالية:

- تأسيس معهد كونفوشيوس الذي يعتبر الأكبر في منطقة شرق المتوسط.

- تأهيل مرفأ طرابلس وعقد اتفاقات تجارية في البقاع وعلى الحدود الشرقية المتاخمة لسورية من قبل شركات صينية.

- إنشاء مركز التحكيم العربي الصيني في بيروت وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة اللبنانية ووفد المجلس الوطني الصيني لتعزيز التجارة الدولية برئاسة السيدة غاو يان.

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- تنظيم منتدى الاستثمار الصيني اللبناني في بيروت مطلع هذا الشهر بالتعاون بين مجموعة فرنسبنك واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة.

- تحسين وتطوير العلاقات بين البلدين في المجالات الاجتماعية والتجارية والثقافية كافة.

- استعادة لبنان لدوره كمركز اقليمي للتجارة والنقل والسياحة والفن".

وتابع: "على المستوى الاقليمي، نلتقي في هذا المنتدى من أجل إنجاح هذا المشروع والقيام بإصلاحات إقتصادية في البلدان العربية التي تراجعت اقتصاداتها في السنوات الاخيرة بسبب الحروب والمتغيرات المجتمعية التي شهدتها، بالإضافة إلى الركود الاقتصادي والازمات المالية التي ضربت معظم دول العالم منذ عام 2009".

أضاف: "بعد ان تجاوزت العلاقات العربية الصينية الضاربة في الجذور المسافات الجغرافية وأصبح الاقتصاد الصيني من أهم اقتصاديات العالم، بات التعاون الصيني العربي يحتل أهمية قصوى ويرتقي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في ظل التحولات الجيوسياسية وتطور تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الاتصال، ركيزتا الثورة الصناعية الرابعة التي تعرف بالثورة الرقمية".

واعتبر سليمان "ان الاستثمار في العالم العربي هو استثمار مجد، كونه "سوقا ضخمة تختزن امكانات هائلة"، وجمهورية الصين الشعبية تعتبر دولة صديقة للعالم العربي، والفرصة اليوم متاحة من أجل توطيد العلاقات العربية-الصينية، وبالتالي استفادة الدول العربية من قدرات الصين في شؤون الاصلاح والتنمية العادلة للشعوب كافة وايجاد فرص العمل لليد العاملة الوطنية والشباب العربي".

وتوجه الرئيس سليمان إلى المشاركين في هذا المنتدى، وعبرهم الى المسؤولين السياسيين، بالقول: "ان الوظائف الرئيسية لكل حكومات العالم تتمحور حول 3D: التنمية، الديموقراطية والحوار (Development, Democracy & Dialogue). فالحوار يعزز فرص السلام وحسن تطبيق الديموقراطية، والديموقراطية الليبرالية توسع أفق التنمية وتعممها على الشرائح كافة، كما أن التعاون والتشارك مع ثاني أكبر اقتصادات العالم، وأعني بذلك إقتصاد الصين، في بناء "الطريق والحزام" يصب في مصلحة الإنسان في لبنان وفي العالم العربي وفي الصين وغيرها، على قاعدة أن السياسة تهدف إلى خدمة الاقتصاد وتحسين ظروف الحياة وليس جعل الاقتصاد في خدمة المصالح السياسية للدول والحكومات خارج حدود بلدانها أو في خدمة السياسيين".