الجيش اللبناني يتسلّم عتادا عسكريا أميركيا

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محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 9 ساعات في 16 أبريل 2019 - اخر تحديث في 16 أبريل 2019 / 23:15
تسلّم اللواء اللوجستي في الجيش اللبناني عبر مطار رفيق الحريري الدولي، كمية من العتاد العسكري الذي تبلغ قيمته حوالى 15 مليون دولار، هبة من السلطات الأميركية لمصلحة الجيش، وتأتي ضمن إطار برنامج المساعدات الأميركية المخصصة للجيش اللبناني.
...ويعثر على مدفع هاون وصناديق ذخيرة
الى ذلك أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان اليوم "بتاريخه، عثرت دورية من مديرية المخابرات في أرض زراعية تقع بين بلدتي عين الزيت وخربة داوود - عكار، على مدفع هاون عيار 82 ملم، مع قاعدة وخمسة صناديق ذخيرة عائدة له (50 قذيفة)، كما عثرت دورية أخرى من المديرية المذكورة في محلة وادي عطا - عرسال على أسلحة وذخائر وأعتدة عسكرية مختلفة من مخلفات التنظيمات الإرهابية. وتجري متابعة الموضوع بإشراف القضاء المختص".
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