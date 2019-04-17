شكرا لقرائتكم بريطانيا ترحب بموافقة طرفي النزاع على خطة إعادة الانتشار في الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - «الحياة» | منذ 9 ساعات في 16 أبريل 2019 - اخر تحديث في 17 أبريل 2019 / 00:04

رحبت الحكومة البريطانية بموافقة طرفي النزاع في اليمن على خطة إعادة انتشار الجنود في الحديدة.



وقال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني المكلف مارك فيلد في بيان اليوم (الثلثاء)، «نرحب بإعلان المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث موافقة طرفي النزاع على المرحلة الأولى من خطة إعادة انتشار الجنود التي طرحتها الأمم المتحدة في الحديدة».

ودعا المسؤول البريطاني جميع أطراف النزاع اليمني إلى التعاون مع البعثة الأممية من أجل التوصل إلى اتفاق حول المرحلة الثانية من الاتفاق والعمل على تنفيذه في أسرع وقت.