شكرا لقرائتكم واشنطن ترفض اعتماد "نهج جديد" مع بيونغيانغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - رويترز | منذ 10 ساعات في 16 أبريل 2019 - اخر تحديث في 16 أبريل 2019 / 18:24

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو مطالبة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون واشنطن بمزيد من المرونة في محادثات الجانبين، بحلول نهاية السنة.



جاء ذلك بعدما شدد كيم أمام البرلمان الكوري الشمالي الجمعة الماضي على "ضرورة أن تكفّ الولايات المتحدة عن الطريقة التي تتعامل بها معنا الآن، وأن تسلك نهجاً جديداً". وأضاف أن فشل قمة هانوي التي جمعته بترامب دفعه إلى التشكيك بالاستراتيجية التي تبنّاها العام الماضي، في شأن التواصل الدولي والمحادثات مع الولايات المتحدة. وأضاف: "سننتظر بصبر قراراً جريئاً من الولايات المتحدة حتى نهاية السنة".

وحافظ ترامب على تفاؤله في شأن كوريا الشمالية، مشيراً الى أن المسألة "تمضي قدماً"، مع التزامها تجميد تجاربها النووية والصاروخية منذ العام 2017. وكرّر أن علاقته بكيم "جيدة جداً"، وزاد: "يجب ألا تمضي الأمور سريعاً. تمضي الأمور الآن في شكل مثالي. وعلاقاتنا جيدة، العقوبات قائمة، هناك أشياء إيجابية كثيرة".

أما بومبيو فشدد على أن الرئيس "عازم على المضيّ ديبلوماسياً". وأضاف أن كيم تعهّد نزع السلاح النووي "ونرغب في أن تتحقق تلك النتيجة". وتابع: "فرقنا تعمل مع الكوريين الشماليين لرسم طريق للمضيّ، كي يتسنّى لنا تحقيق ذلك. قال (كيم) إنه يريد إنجاز الأمر بحلول نهاية السنة. وأنا أودّ إنجازه في وقت أقرب".