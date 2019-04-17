شكرا لقرائتكم ظريف يناقش مع المعلم في دمشق تعزيز العلاقات «الاستراتيجية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 11 ساعة في 16 أبريل 2019 - اخر تحديث في 16 أبريل 2019 / 18:22

دمشق - أ ف ب - بحث وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم الثلثاء مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف في دمشق تعزيز علاقاتهما الاستراتيجية، وفق بيان مقتضب أوردته صفحة وزارة الخارجية السورية على مواقع التواصل الاجتماعي.



وذكرت الوزارة أن المعلم التقى ظريف «وبحث معه أهمية تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات». وتداول الجانبان «في تطورات الأوضاع في سورية والمنطقة»، مشيرة إلى أن «آراء الجانبين كانت متطابقة تجاه كل المواضيع التي تم التطرق إليها».

وأكد الجانبان «على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في المرحلة الحالية وعلى مختلف المستويات» بحسب الوزارة.

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ووصل ظريف صباح اليوم إلى دمشق في إطار جولة تشمل تركيا. وخلال سنوات النزاع، تكررت زيارات مسؤولين إيرانيين الى سورية، كان آخرها زيارة رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري الشهر الماضي، كما زار مسؤولون سوريون طهران أبرزهم الرئيس السوري بشار الاسد الذي قام في شهر شباط (فبراير) الماضي بأول زيارة لها منذ العام 2010.

وتعد إيران، الى جانب روسيا، حليفاً رئيسياً لدمشق، وقدمت لها منذ بدء النزاع دعماً سياسياً واقتصادياً قبل أن تبدأ بإرسال مستشارين عسكريين ومقاتلين لدعم الجيش السوري.

ووقع البلدان في آب (أغسطس) 2018 اتفاق تعاون عسكري ينص على تقديم طهران الدعم لإعادة بناء الجيش السوري والصناعات الدفاعية. كما وقعا اتفاق تعاون اقتصادي «طويل الأمد» شمل قطاعات عدة أبرزها النفط والطاقة الكهربائية والزراعة والقطاع المصرفي.

وبادرت طهران عام 2011 إلى فتح خط ائتماني بلغت قيمته حتى اليوم 5.5 بليون مليار دولار، خصص أغلبها للتزود بالمشتقات النفطية التي تعاني سورية من نقص حاد فيها مع سيطرة خصومها على الجزء الأكبر من حقول البترول والغاز ومناجم الفوسفات في البلاد والتي كانت تشكل عائداتها مصدراً مهماً لايرادات الخزينة السورية.