شكرا لقرائتكم عون: لا دولة بلا سلطة قضائية نظيفة والقضاء لن يكون في عهدنا منظومات مرتهنة لأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 11 ساعة في 16 أبريل 2019 - اخر تحديث في 16 أبريل 2019 / 18:56

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن "لا دولة من دون سلطة قضائية مستقلة نظيفة تنـشد العدالة والحقيقة". وشدد في كلمة ألقاها في الاحتفال بمئوية نقابة المحامين أقيم اليوم (الثلثاء) في قصر العدل، أن "القضاء لن يكون في عهدنا منظومات مرتهنة لأحد بل سلطة تمارس رسالتها بوحي من ضمير القاضي الحر والنزيه والمحايد فتتوافر معه ضمانات المتقاضين كاملة وغير منقوصة".



وكان الاحتفال الذي رعاه رئيس الجمهورية، حضره رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري، والرئيس السابق أمين الجميل، ورئيس الحكومة السابق تمام سلام، ونائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، ووزير العدل البرت سرحان، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، وعميد السلك الديبلوماسي السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتيري، والسفير الفرنسي لدى لبنان برنار فوشيه، والسفير البريطاني كريس رامبلينغ، والسفير القطري في لبنان محمد حسن جابر الجابر، والسفير الايراني لدى لبنان محمد جلال فيروزنيا اضافة الى عدد من الديبلوماسيين العرب والاجانب، وعدد من النواب الحاليين والوزراء والنواب السابقين، ونقيبي وأعضاء مجلس نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس، وعدد كبير من القضاة والمحامين والشخصيات والفعاليات السياسية والتربوية ورؤساء الجامعات، ونقباء المهن الحرة وكبار موظفي الدولة.

كما حضر ايضاً عدد من المدعوين الاجانب من حقوقيين وأكاديميين، من بينهم نقباء المحامين في باريس والهوت دو سين وليون وكاين والسنغال، وأعضاء مجلس نقابة محامي باريس، والمجلس الوطني لنقابات المحامين في فرنسا.

وتوجه عون الى المحامين قائلا: "إذا كان العدل الركيزة الأساس للحكم فأنتم أيها المحامون أحد أهم مداميك العدل وجناح من أجنحته، تجدّون وتتعبون من أجل إحقاقه، ولعل تعبكم الأكبر هو في إرساء التوازن بين حقوق موكلكم وبين تحقيق العدالة. فحق الدفاع المقدس يدخل ضمن مفهوم ضمانات المتقاضي المنصوص عنها في المادة 20 من الدستور اللبناني، وهو يتساوى مع ضمانة القاضي كي يستقيم ميزان العدالة".

اضاف: "قليلة هي المهن التي تفرض قسم اليمين قبل المباشرة بها، في الجندية تُقسم يمين الذود عن الوطن وحماية الأرض، في الطب تُقسم يمين صون حياة الانسان والعناية بالصديق كما بالعدو، أما في المحاماة، فأنتم تقسمون يمين المحافظة على سر المهنة والعمل بأمانة والتقيد بالقوانين والأنظمة والالتزام بالأخلاق لاستحقاق الثقة والاحترام. والقسم ليس مجرد كلمات تـتـلا في مناسبة وتُنسى في ما بعد، بل هو حارس الضمير وهو التزام يرافق صاحبه على الدوام ويرسم طريقه، وقسمكم الذي تؤدونه يوم تنتسبون الى نقابتكم يرسم لكم الطريق الصحيح للنجاح المهني وأيضاً الأخلاقي، وهو حصانتكم، ولا أعني هنا الحصانة القانونية بل تلك الأخلاقية التي تحمي وتصون من الانزلاق، من الخطأ، ومن كل أنواع الفساد. فالمحاماة هي أقرب الى الرسالة منها الى المهنة، وهذا ليس بكلام شاعري بل واقعي، لأن السعي الى إظهار الحقيقة وإحقاق العدالة قد يكون مكلفاً، وهو جوهر عملكم".

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"أركان القضاء ثلاثة"

واشار عون الى أن "سيرة لبنان مع الحقوق طويلة تعود الى القرن الثاني حيث احتضنت بيروت أول وأهم مدرسة للحقوق، وأضحت في حق أم الشرائع، ونقابتكم التي تأسست في بيروت والشمال، في العام 1919 أي قبل أن يرى لبنان الكبير النور يمكن أيضا أن نسميها وبحق، أم النقابات. ولعله من أهم ومضاتها تبنيها الدائم للقضايا الوطنية الكبرى والدفاع عن الحريات العامة". وقال: "إن أركان القضاء ثلاثة من أرباب الحقوق، يكمّلون بعضهم البعض لإجلاء الحقيقة بكل جوانبها، وأعني القاضي والمدّعي العام والمحامي، ولا يكتمل إحقاق الحق بدونهم أو إذا أصاب الخلل أي ركن منهم. والقضاء هو الحجر الأساس لقيام دولة الحق والقانون، فلا دولة بدون سلطة قضائية مستقلة نظيفة تـنـشـد العدالة والحقيقة، وأعيد التذكير هنا بما قاله ونستون تشرشل إبان الحرب الثانية وعندما كانت لندن تحت قصف الطائرات: "طالما القضاء لم يزل بخير فإن بريطانيا بألف خير. لذلك كان تطهير الجسم القضائي أولى أولويات حربنا على الفساد الذي نخر كل مؤساستنا، فالقضاء يجب أن يبقى فوق الشبهات، كامرأة قيصر، كالملح الذي لا يجوز أن يفسد... قضاء يتصدى لكافة اشكال الفساد ويقف سداً منيعاً بوجهه. وباستقلاله ونزاهته يحرس العدالة ويحميها فيطمئن له المواطنون، إذ كيف يمكننا أن نحتكم الى من لا ثقة لنا به؟".

"مؤتمر لبحث شؤون القضاء"

وتابع: "القضاء- السلطة الذي نرنو اليه ليس حتما قضاء السلطة السياسية، اي القضاء المستتبع سياسياً والذي يصبح فيه القاضي أسير المرجعيات، في حين ان القضاء يجب ان يكون سلطة دستورية مستقلة بمفهوم المادة 20 من الدستور، تنقي ذاتها بذاتها وفق الاليات المعتمدة قانوناً، من دون تشهير او ابتزاز او استغلال من اي كان فتكون المساءلة المسلكية او الجزائية من صلب هذه السلطة وليس من خارجها...". وقال: "إيماناً مني بأن القضاء هو ركن من أركان الدولة التي إن فقدت ركنا اصابها الوهن والاندثار، دعوت لمؤتمر يبحث شؤون القضاء في لبنان، ويجري الإعداد له حالياً وسيعقد قريبا في القصر الجمهوري تحت عنوان "من أجل عدالة أفضل" هدفه إطلاق حوار وطني صريح بين جميع المكونات المعنيّة بالعدل والعدالة، للإضاءة على مكامن الخلل في الوضع القضائي الحالي وأسبابه وكيفية استنهاض السلطة القضائية المستقلة وفقاً لمفهوم المادة 20 من الدستور اللبناني".

ولفت عون الى أن "رسالة المحامي هي أن يدافع أمام القضاء إما عن متقاضٍ بين متقاضين وإمّا عن متّهم بجريمة، وفي كلتا الحالتين تقضي قدسية رسالته أن يدافع عنه بكل الوسائل القانونية والإنسانية ويقدّم كل ما يتوفر لديه من حجج وأدلة لتوضيح الصورة أمام القاضي ليتمكّن من الحكم وفقاً للضمير والقانون ودون التباس أو غموض. إن ضياع العدالة يدمّر الفرد والمجتمعات، فالظلم حليف الباطل، ومهما كان ثمن العدل مرتفعاً فإنه يبقى أقل كلفة من الظلم". وقال: "تقديراً لجهود نقابة المحامين المستمرة منذ مئة عام في ميدان احقاق العدالة أمنحها وسام الاستحقاق اللبناني المذهب من الدرجة الأولى، كما أمنح النقيب الشدياق وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط تقديراً لتفانيه في خدمة الوطن والعمل النقابي".

وبعدها، تسلّم النقيب الشدياق باسم النقابة، وسام الاستحقاق اللبناني المذهب، فيما قلّده الرئيس عون وسام الارز الوطني من رتبة ضابط، بينما قدّم النقيب الشدياق الى رئيس الجمهورية درعاً تذكارياً للمناسبة.