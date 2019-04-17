شكرا لقرائتكم ساندرز «الاشتراكي»... يدخل نادي المليونيرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 12 ساعة في 16 أبريل 2019 - اخر تحديث في 16 أبريل 2019 / 18:21

أعلن بيرني ساندرز، المرشح «الاشتراكي» لانتخابات الرئاسة الاميركية، انه بات مليونيراً خلال محاولته الأولى الفاشلة لدخول البيت الابيض عام 2016.



السيناتور المستقل المعروف بخطبه التي ينتقد فيها «اصحاب الملايين والبلايين»، نشر على مواقع للتواصل الاجتماعي 10 سنين من إقرارات ضريبية تُظهر أنه دخل هذا النادي، علماً ان الرئيس الجمهوري دونالد ترامب هو الأول منذ ريتشارد نيكسون الذي لا يكشف عن وضعه الضريبي.

وبين عامَي 2009 و2015، تراوحت الاقرارات الضريبية المشتركة التي قدمها بيرني وزوجته جاين، بين نحو 200 و325 الف دولار. وعام 2016، صرح الثنائي عن نحو 1،1 مليون دولار، تلاه 1،15 مليون عام 2017، ثم 560 الف دولار عام 2018.

وبرّر ساندرز هذه الزيادة المفاجئة، بالعائدات المتأتية من كتابه «ثورتنا: مستقبل يمكن تصديقه» الذي تُرجم إلى 5 لغات، إضافة الى مصادر أخرى، بينها كتاب تعدّه زوجته. وفُرضت على ساندرز وزوجته ضريبة نسبتها 26 في المئة عام 2018، و30 في المئة عام 2017 و35 في المئة عام 2016.

وقال: «أنظر إلى دفع مزيد من الضرائب مع ازدياد دخلي، بصفته واجباً واستثماراً في بلادنا. سأستمرّ في الكفاح لجعل نظامنا الضريبي أكثر تقدماً، كي تتوافر لبلادنا الوسائل لضمان الحلم الأميركي للجميع».

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وأضاف: «هذه الإقرارات تُظهر أن عائلتنا كانت محظوظة، وأشعر بأنني محظوظ جداً لأنني نشأت في أسرة كانت تعيش من راتب شهري الى راتب شهري، ولأنني أعلم ماذا يعني القلق من عدم الأمان الاقتصادي. ولذلك أسعى كل يوم الى ضمان تغطية الحاجات الأساسية لكل أميركي، بما في ذلك الراتب الذي يتيح تأمين المعيشة والسكن اللائق والاستفادة من نظام الرعاية الصحية والتقاعد الآمن».

الى ذلك أعلن بيل ويلد، الحاكم الجمهوري السابق لولاية ماساشوستس، ترشّحه لمنافسة ترامب في الانتخابات، بعدما ترشّح 18 ديموقراطياً لخوض المعركة.

في غضون ذلك، شهدت جائزة «بوليتزر» فوز تحقيقين صحافيَين محرجَين بالنسبة الى ترامب. وفي تلميح الى الرئيس الأميركي، أسفت مديرة الجائزة دانا كانيدي لأن «بعضهم يحقّر الصحافة، عبر تقديمها بوصفها عدوة للديموقراطية، علماً أنها تجهد في خدمتها».

وتناول التحقيق الذي أعدّته صحيفة «نيويورك تايمز»، كيف تمكّن ترامب من بناء ثروته، فيما تحدث تحقيق لـ «وول ستريت جورنال» عن مبالغ مالية دُفعت لشراء صمت امرأتين تقولان إنهما كانتا عشيقتين للرئيس.

وكرّمت الجائزة الصحافيَين في وكالة «رويترز» كياو سو أو ووا لون، اللذين يقضيان حكماً بسجنهما 7 سنوات في ميانمار، لتغطيتهما اضطهاد مسلمي أقلية الروهينغا.