شكرا لقرائتكم «آنستغرام» يحذف حساب قاسم سليماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طهران – أ ب | منذ 12 ساعة في 16 أبريل 2019 - اخر تحديث في 16 أبريل 2019 / 19:50

حذف تطبيق «آنستغرام» حسابات لـ «الحرس الثوري» الإيراني، والجنرال قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» التابع له، بعدما أدرجت الولايات المتحدة «الحرس» على لائحة «المنظمات الإرهابية الأجنبية».



بعض الحسابات المحذوفة تعود إلى قادة في «الحرس»، بينهم قائده الجنرال محمد علي جعفري، ورئيس أركان القوات المسلحة الجنرال محمد حسين باقري، والجنرال سعيد قاسمي.

وحظّر «انستغرام» حساب سليماني مرات سابقاً، نتيجة محتواه الذي ينتهك قواعد التطبيق.

جاء ذلك بعدما سألت شبكة «فوكس نيوز» وزير الخارجية الأميركي مايك بومبو هل أن سليماني مساوٍ لزعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي، فأجاب: «نعم، إنه إرهابي».

وأضاف أن مهمة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتمثل في «مساعدة الشعب الإيراني على إحداث تغيير، بحيث لا تكون إيران أبرز راعٍ للإرهاب في العالم». وتابع: «هدفنا تغيير طابع إيران ومرشدها (علي خامنئي) وسلوكهما، وكذلك الدعم المستمر للشعب الإيراني، لئلا تُهدر ثروته على الإرهاب في العالم».

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وزاد: «كان في ودّي أن أكون بين الشعب الإيراني وأسمع عن تأثير سياستنا في حياته، وإلى أي مدى تتحرّك سياساتنا إلى الأمام في السعي إلى تحقيق أهدافنا».

وتطرّق بومبيو إلى الفيضانات التي تجتاح إيران، قائلاً: «فيا يعاني الإيرانيون، ينفق قادة البلد أموالهم لدعم نيكولاس مادورو في فنزويلا».

في المقابل، صادق مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني على الخطوط العريضة لمشروع قانون يصنّف القوات التابعة للقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) و»المنظمات والجماعات التابعة لها، قوات إرهابية».

ويفيد المشروع بأن «أي نوع من المساعدة لتلك القوات، بما فيها الدعم العسكري والاستخباراتي والمالي والتقني والتربوي والخدمي واللوجستي، يُعتبر مساهمة في الأعمال الإرهابية». ويطالب حكومة الرئيس حسن روحاني بأن تستخدم وسائل «قانونية وسياسية وديبلوماسية» لمواجهة قرار واشنطن إدراج «الحرس الثوري» على لائحة المنظمات الإرهابية.

وقدّم وزير الدفاع الجنرال أمير حاتمي مشروع القانون الذي يجيز للحكومة التصرّف بحزم رداً على «الأعمال الإرهابية» التي تنفذها القوات الأميركية، معتبراً أن الخطوة الأميركية تستهدف «تقويض نفوذ إيران».

وسيناقش البرلمان تفاصيل المشروع خلال جلسات مقبلة، علماً أن رئيسه علي لاريجاني اعتبره «استثنائياً».