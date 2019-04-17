شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تشيد بقرار ترامب استخدام حق النقض ضد قرار للكونجرس بشأن حرب اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية أنور قرقاش باستخدام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حق النقض (الفيتو) ضد قرار للكونجرس كان يسعى لإنهاء المشاركة الأمريكية فى الحرب التى يخوضها التحالف بقيادة السعودية فى اليمن. وقال قرقاش على تويتر فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء "تأكيد الرئيس ترامب على دعم التحالف العربى فى اليمن إشارة إيجابية"، وأضاف أن القرار "استراتيجى وجاء فى الوقت المناسب". Advertisements وذكر البيت الأبيض يوم الثلاثاء أن ترامب استخدم حق النقض ضد قرار الكونجرس. وقال ترامب فى الرسالة التى أعلن فيها استخدام الفيتو "هذا القرار محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتى الدستورية، وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أمريكيين وجنودا شجعانا، فى الوقت الحالى وفى المستقبل".

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