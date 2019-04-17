الإمارات تشيد بقرار ترامب بشأن حرب اليمن

وقال قرقاش على تويتر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء "تأكيد الرئيس ترامب على دعم التحالف العربي في اليمن إشارة إيجابية".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدم، اليوم الأربعاء، حق النقض ضد قرار للكونغرس يسعى لإنهاء مشاركة واشنطن في حرب التحالف بقيادة السعودية في اليمن. وفقاً للبيت الأبيض

وقال ترامب: "هذا القرار محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أميركيين وجنودا شجعانا، في الوقت الحالي وفي المستقبل".

هذا وأقر مجلس النواب الأميركي في وقت سابق، مشروع قانون لوقف الدعم العسكري الأميركي للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

وقدم مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ النواب بيرني ساندرز، ومايك لي، وكريس ميرفي، بينما قدمه إلى مجلس النواب كل من رو خانا، ومارك بوكان، وبراميلا جايابال.