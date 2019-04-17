- 1/2
- 2/2
بنغازي — سبوتنيك. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وهي تتابع سير العمليات العسكرية الجارية لمحاربة الإرهاب بجميع أنواعه"، مؤكداً على "قيام المليشيات الإرهابية والتي تسيطر على العاصمة بالرماية العشوائية بصواريخ الجراد والراجمات على ضواحي المدنية".
© AFP 2019 / MAHMUD TURKIA
وتقدمت القيادة العامة للجيش الليبي "بأحر التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين استشهدوا في هذه العملية الإرهابية وندعو الله بالشفاء العاجل للجرحى وما النصر إلا قريب ليتخلص شعبنا من هؤلاء الإرهابيين مثل ما تخلصت منهم بنغازي ودرنة والجنوب الليبي".
كانت هذه تفاصيل خبر القيادة العامة للجيش الليبي تدين قصف المدنيين في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.