شكرا لقرائتكم خبر عن في حملة أمنية.. ضبط كميات كبيرة من المخدرات بـ«عسير» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - عسير:

نفَّذت شرطة عسير، بمشاركة قوة الطوارئ الخاصة، حملة أمنية مركَّزة على مركز الواديين، وعموم أرجاء المنطقة، أسفرت عن ضبط أعداد كبيرة من المخالفين، فضلاً عن مئات العبوات من الخمور المصنَّعة محليًّا، والمستوردة، والقات.

انطلقت الحملة صباح أمس الأول، وكانت واحدة من أقوى الحملات التي شهدتها المنطقة؛ إذ شملت أغلب أرجاء المنطقة سهولاً وجبالاً وأودية، والمنازل المهجورة التي يتخذ منها المجهولون مقرًّا لممارسة أعمالهم المخالفة.

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وأسفرت الحملة عن كشف العديد من مصانع الخمور الكبيرة، وجرى إتلاف مئات العبوات من العرق المسكر، وحرق تلك المصانع، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من الخمور المستوردة والقات.