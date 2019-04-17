رصدت الكاميرات لقطات لبيع مئات الضفادع الحية فى شاحنة صغيرة في إحدى مدن تايلاند، وأثار ذلك موجة من الهياج بين السكان المحليين الجياع، حيث احتشد المئات منهم من أجل شراءها وتعبئتها في أكياس بلاستيكية.
وتباع الضفادع الحية في تايلاند كإحدي الوجبات الشعبية التي يحبها العوام، ويراها بعض السكان المحليين مثل الآيس كريم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. المئات من سكان تايلاند يحتشدون لشراء الضفادع لأكلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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