بالفيديو.. كلب ينقذ صغيره من الموت في لقطة مثيرة

لعبت سرعة البديهة والتصرف السريع لأحد الكلاب، دور كبير في إنقاذ فائق السرعة لابنه الصغير فى لقطة مبهرة. ووصفت صحيفة مترو البريطانية الكلب بالبطل، بعدما تمكن من إنقاذ صغير ببراعة مُتناهية

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