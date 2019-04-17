المسلم يعرض ذخائر التراث بمجلس محمد خلف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، مساء أمس الأول، محاضرة في مجلس محمد خلف بمنطقة الكرامة بالعاصمة بمناسبة يوم التراث العالمي بعنوان «ذخائر التراث الإماراتي».

قدم المحاضرة د. عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، وأدارت الحوار فيها الإعلامية المزون الحميري.

وشهد المحاضرة اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بالعاصمة، وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس اللجنة، وعبدالله بطي القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال باللجنة، وسلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر باللجنة، وعدد من المثقفين والكتاب والشعراء والفنانين والإعلاميين.

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وتناول المسلم خلال المحاضرة عدداً من المحاور حول التراث الإماراتي العريق، والذي سجل العديد من عناصره لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو). وتطرق كذلك إلى الإرث التاريخي لعديد من الجوانب التي تميزت بها الإمارات منذ قديم الزمن، والتراث الأقرب والأبعد، والغنى الثقافي للإمارات والمتمثل في التواصل مع حواضر طريق الحرير وارتباط بالحواضر العربية وريادة بحر العرب والتواصل مع شرق إفريقيا وغيرها، إلى جانب الطبيعة المتنوعة التي تميز الإمارات ومنها الساحل والصحراء والواحات والجبال.

وأشار المسلم إلى أن للإمارات إرثاً تاريخياً مهماً ارتبط بحضارات إنسانية عريقة، إذ نشأت فيها حواضر مهمة دلت الاكتشافات الأثرية على غناها وتفوقها الحضاري. وقال: هناك مناطق ذكرت قديماً في كتب التاريخ ومنها دبا، وكلباء، وجلفار، وخورفكان، وتوام، كما أن ابن بطوطة ذكر عدداً من المناطق في الإمارات كدليل على أهميتها الاستراتيجية والتاريخية.

وتحدث المسلم عن الملاح العربي الشهير أحمد بن ماجد، المعروف بأسد البحار ومعلّم بحر العرب والمحيط الهندي، المولود في رأس الخيمة. كما تطرق إلى موروث شعب الإمارات من الحكايات الخرافية والمعارف التقليدية الغنية مثل النجوم والمطالع، ومجاري السفن، والدرور، وقص الأثر ومعرفة منابع المياه، والغوص على اللؤلؤ، والطبابة التقليدية، وطرق الزراعة التقليدية وخزن الحبوب، وفنون وطرائق الصيد، بالإضافة إلى الحرف والمهن التقليدية.

وأقيم على هامش المحاضرة معرض من تنظيم المعهد ضم العديد من الصور التي تروي جوانب من التراث الإماراتي الأصيل، وكذلك مكتبة ضمت عدداً من المؤلفات المتعلقة بالتاريخ والموروث الثقافي والشعبي للدولة.