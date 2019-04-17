«الناشر الأسبوعي» تحتفي بالشارقة عاصمة عالمية للكتاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

احتفى العدد السادس من مجلة «الناشر الأسبوعي» التي تصدر عن هيئة الشارقة للكتاب بالحضور الثقافي للشارقة في تظاهرات دولية، منها معارض الكتب في لندن وباريس وبولونيا. كما احتفى العدد بالإعلان عن برنامج احتفالية الشارقة بلقبها الجديد عاصمة عالمية للكتاب. ونشرت المجلة أحاديث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، خلال لقاءات سموه مع نخبة من الأدباء والكتّاب والناشرين والإعلاميين في معرضي لندن وباريس للكتاب. وأكد سموه، خلال اللقاءات، أهمية ديمومة البناء الثقافي، من خلال تأسيسه على ركائز متينة، داعياً إلى التعريف بالثقافة العربية والإسلامية الأصيلة في العالم من خلال المحافل الدولية التي وصفها سموه بأنها تمثل «ملتقيات للثقافات العالمية».

Advertisements

وفي استطلاع عن حصول الشارقة على لقب العاصمة العالمية للكتاب، أكد مثقفون وفنانون وأدباء وأكاديميون عرب أن «الشارقة تمثل القلب الثقافي للوطن العربي»، منوّهين بالدور الفاعل لمشروعها الثقافي الذي انطلق قبل أكثر من أربعة عقود.

كما نشر العدد الجديد من «الناشر الأسبوعي» تقارير عن مهرجان الشارقة القرائي للطفل الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار «استكشف المعرفة».

وفي افتتاحية العدد «أول الكلام»، كتب رئيس تحرير المجلة، أحمد بن ركاض العامري «في كل مرة يلتقي صاحب السمو حاكم الشارقة الأدباء والإعلاميين والناشرين، خلال مشاركات الشارقة في التظاهرات الثقافية الدولية، نصغي إلى الحكمة، ونتعلم الدروس»، مضيفاً «تتواصل الإنجازات الثقافية للشارقة يوماً بعد يوم، وفي كل عام تضيف إنجازات جديدة إلى رصيد مشروعها الثقافي التنويري».