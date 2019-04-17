إخماد حريق الكاتدرائية.. والتبرعات تتدفق لإعادة البناء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحت السلطات الفرنسية، أمس الثلاثاء، في إخماد حريق كاتدرائية نوتردام الشهيرة في باريس، بعد أكثر من 14 ساعة، التهمت فيها النيران سقفها الشهير وهيكلها الخشبي، وحرقت كثيراً من محتوياتها، مخلفة صدمة وحزناً في أنحاء العالم، على تدمير معلم تاريخي يعود عمره إلى أكثر من ثمانية قرون، فيما أكدت السلطات أنها تستبعد فرضية أن يكون الحادث متعمداً، وتعهد الرئيس إيمانويل ماكرون بإعادة بناء الكاتدرائية خلال خمس سنوات، كما توالت ردود الفعل الدولية، للتعبير عن التضامن مع باريس، أبرزها من الفاتيكان، والأزهر الشريف، والاتحاد الأوروبي، وعدد من رؤساء وقادة العالم، فيما توالت النداءات بالتبرع لإعادة بناء الصرح الشهير.

وشارك حوالي 400 إطفائي في مكافحة النيران التي اندلعت، أمس الأول، في كاتدرائية نوتردام، ومحاولة إنقاذ برجيها الأماميين، وهو ما تمكنوا من تحقيقه قبيل منتصف الليل. وقال المتحدث باسم جهاز الإطفاء جابريال بلوس، «أخمد الحريق بشكل كامل. نحن الآن في مرحلة تقييم الوضع»، وأضاف أن «النار العنيفة كانت استعرت بسرعة كبيرة في السقف الخشبي» على مسافة «ألف متر مربع تقريباً». وشرح بلوس أنّ المهمة تنحصر الآن بمراقبة هياكل البناء، وحركتها، وإخماد أي بقايا لبؤر محتملة، مشيراً إلى أنّ جزءاً من القوس سقط في الكاتدرائية، وأنّ نحو 100 إطفائي «مازالوا حاضرين وسيبقون في الموقع طوال اليوم».

من جهته، أعلن مدعي باريس، أن المحققين يعملون على فرضية الحريق العرضي، وليس المتعمد في حريق نوتردام، موضحاً أنه «لا شيء يشير إلى أنه كان عملاًمتعمداً»، مضيفاً أن عمال الكاتدرائية يتم استجوابهم بخصوص الحريق.

ووسط دهشة الزائرين في الصباح الباكر، كانت الكارثة غير مرئية بوضوح من الخارج. وبقيت النافذة الدائرية ذات الزجاج الملوّن الواقعة عند الواجهة الجنوبية من جهة نهر السين، سليمة. غير أنّه كان يمكن رؤية كومة من الركام الأسود، وسقوط أعمدة خشبية، وفق مصادر صحفية.

وكشفت صور جوية، مدى الأضرار التي لحقت بالكاتدرائية، خاصة على مستوى السقف الذي دمّر غالبيته. وأفلتت التماثيل ال12 التي تزيّن سقف نوتردام، بأعجوبة من الكارثة، بعدما نُقلت الأسبوع الماضي إلى مكان قرب مدينة بيريغوه لترميمها، وهذا ما لم يكن من نصيب قطعة الديك الذي كان على رأس البرج المنهار. وقال الأسقف باتريك شوفيه كبير قساوسة كاتدرائية نوتردام، إنه تم إنقاذ إكليل الشوك المصنوع من القصب والذهب ورداء يعتقد أن الملك سان لويس ملك فرنسا في القرن الثالث عشر ارتداه.

وحذّر رجال الإطفاء من أنّ «الحصيلة المادية مأساوية». وقالوا إن «كل السقف منكوب، وهيكله الخشبي دمّر، وانهار جزء من القوس»، بالإضافة إلى سقوط السهم الذي كان يعلو هذه الرائعة القوطية بارتفاع 93 متراً، فيما تمثلت الحصيلة البشرية، في إصابة أحد الإطفائيين بجروح خطرة.

وتعهد الرئيس ماكرون خلال كلمة له، أمس، بإعادة بناء الكاتدرائية مجدداً. وقال«سنعيد بناء نوتردام لتكون أجمل خلال خمس سنوات».

ووسط دموع الكثيرين على الخسارة التاريخية، تابع مئات الأشخاص طوال الليل مسار النيران في المبنى، فيما تجمع آخرون للإنشاد والصلاة. ولخّصت إتيان فرمرش المشهد بأنه «كانت رؤية هذا الورع وهذا الحشد مؤثرة. كنا في صلاة مشتركة مع ملايين المسيحيين في العالم».

وطالب الفاتيكان بتكاتف الجميع لإعادة بناء الصرح الأوروبي الشهير. وتعتزم مؤسسة التراث الفرنسية، إطلاق «حملة جمع أموال وطنية» لإعادة البناء، كما أعلنت في بيان. وبدأت التبرعات بالتدفق لتصل حتى، أمس، لحوالي 700 مليون يورو، إذ تعهّد الملياردير الفرنسي فرانسوا-هنري بينو بتقديم مئة مليون يورو لإعادة البناء، فيما تعهدت مجموعة «LVMH» بتقديم 200 مليون يورو. واقترحت رئيسة بلدية باريس آن إيدالجو عقد «مؤتمر دولي للمانحين» في باريس بهدف إعادة البناء. وتعهدت مدينة باريس بالتبرع بخمسين مليون يورو. كما أعلن الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية العملاقة للنفط تبرعاً بقيمة 100 مليون يورو. ومن بين المتبرعين الآخرين المستثمر مارك لادريه لاشاريار الذي تعهد دفع 10 ملايين يورو.

وانطلقت حملات أخرى في الولايات المتحدة. وتعهد الكثيرون من جميع أنحاء العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم تبرعات.

توالت رودو الفعل الدولية من عواصم عدة حول العالم تضامناً مع فرنسا في الفاجعة، إذ أعرب البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، أمس، عن مشاطرته الشعب الفرنسي حزنه بعد الحريق الذي دمر كاتدرائية نوتردام، وعبر عن أمله في أن يجرى ترميمها لتظل رمزاً لإيمان أسلافهم. وقال البابا في رسالة لأسقف باريس ميشيل أوبتيه «أشاطركم أحزانكم. سكان باريس وجميع الفرنسيين». وأضاف: «هذه الكارثة ألحقت أضراراً بالغة بمبنى تاريخي، لكنني أدرك أيضاً أنها أضرت برمز وطني عزيز على قلوب الباريسيين والفرنسيين بمختلف عقائدهم». ووصف الكاتدرائية بأنها «درة معمارية لذاكرة جمعية»، واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الحريق يخلف «ألماً في قلوب الروس»، واقترح إيفاد «أفضل المتخصصين» الروس للمساعدة في إعادة البناء.

وناشد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير المواطنين بألمانيا، وجميع أنحاء أوروبا، دعم إعادة بناء كاتدرائية نوتردام، وقال أمس، «إنها ليست مجرد صرح كبير، إنها رمز أوروبي عظيم، رمز للحضارة الأوروبية وموثق مهم للتاريخ الأوروبي».

وأضاف: «فرنسا ليست بمفردها في هذه اللحظة. الفرنسيون قريبون منا في هذه اللحظة تحديداً»، مؤكداً أن مشاهد الحريق لن تدع شخصاً في أوروبا إلا وهزته.

بدوره، أعلن الرئيس الصيني شي جينبينج أن بلاده تشعر «بحزن شديد»، ووصف الكاتدرائية بأنّها «كنز رائع للحضارة البشرية». كما عبّرت الملكة إليزابيث عن «حزن عميق» إزاء الحريق المدمر، وذلك في رسالة إلى الرئيس ماكرون.

من جهتها، أكّدت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو أودري أزولاي وقوف المنظمة «إلى جانب فرنسا لحماية وترميم هذا التراث الذي لا يقدر بثمن». وفي العالم العربي قال شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيّب في تغريدة، «أشعر بالحزن تجاه حريق كاتدرائية نوتردام بباريس، هذه التحفة المعمارية التاريخية. قلوبنا مع إخواننا في فرنسا، لهم منا كلّ الدعم».

وأكدت عواصم عربية عدة تضامنها مع فرنسا، إذ قالت الخارجية المصرية في بيان، إنّ القاهرة «تتابع ببالغ الأسى والألم حادث الحريق، خاصةً لما يمثّله هذا الصرح العريق من قيمة حضارية وتاريخية لفرنسا وكجزء من التراث العالمي». وقال الرئيس العراقي برهم صالح في تغريدة على «تويتر»: «العراقيون يقدرون بشكل فريد الألم والشعور بالخسارة التي تصيب شعب فرنسا كما شهدنا مؤخراً تدمير العديد من تراثنا الثقافي الوطني». واعتبر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في تغريدة أنّ «الحزن يلفّ العالم لمشهد الحريق. كارثة تراثية وإنسانية تفوق الوصف. كلّ التضامن من لبنان مع الشعب الفرنسي الصديق».

بدوره أعرب العاهل المغربي الملك محمد السادس، في برقية أرسلها إلى ماكرون «عن بالغ تأثره بخبر الحريق الذي دمر الكاتدرائية».

وأعرب رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، أمس، الثلاثاء عن تضامنه مع فرنسا في الحادث، وخاطب تاسك الشعب الفرنسي في بيان قائلاً: «ستعيدون بناء كاتدرائيتكم.. من ستراسبورج العاصمة الفرنسية للاتحاد الأوروبي، أدعو جميع الدول الأعضاء ال28 إلى المشاركة في هذه المهمة». وأوضح: «أن حرق كاتدرائية نوتردام جعلنا ندرك مرة أخرى أننا ملتزمون بشيء أكثر أهمية وأعمق من المعاهدات».