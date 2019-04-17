شكرا لقرائتكم خبر عن نحتاج للمباهج البسيطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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شيماء المرزوقي

البعض منا لا ينظرون لما بين أيديهم، وتجدهم مشغولين باللهاث والسعي نحو أمور وأشياء قد لا تفيدهم أو أنها ليست على درجة عالية من الأهمية لحياتهم.

وهناك من تجده يمتلك مقتنيات ثمينة ويعيش في رغد من العيش، لكن تتلبسه حالة من النظر لما بين أيدي الآخرين وكأنه محروم أو كأنه لا يملك شيئاً ذا قيمة، وهناك من تجده شغوفاً بجمع كل ما ليس له علاقة بحياته ولا اهتماماته، وكل ما في الأمر أنه يجمع كل ما يجده ويشاهده عند المقربين من الأصدقاء والأقارب.

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هذه الفئة كأنها قد وضعت ما يشبه قرون استشعار وظيفتها التقاط كل ما يمر أمام أنظارها لتطبيقه والعمل بموجبه، وهذه الآلية متعبة جداً ومرهقة من مختلف الجوانب النفسية والاجتماعية والمالية ونحوها، وهي في اللحظة نفسها تبعد هؤلاء عن السعادة والبهجة والشعور بطعم الحياة المستقرة الهادئة، بل إن هذه الممارسة تصيبهم بالتوجس الدائم وكأنهم في سباق لا يتوقف وهو سباق محموم ومرهق.

هؤلاء يتوجهون نحو مثل هذه الممارسة دون ترتيب أو تخطيط، بل بعفوية ثم تتحول إلى سلوك مستمر وممارسة دائمة، وبشكل تدريجي تبعدهم عن عمق الحياة ودفئها وأيضاً تبعدهم عن السعادة الحقيقية. هؤلاء يعتقدون أنهم يحصلون على الاحترام وعلى الفرحة وعلى التفاعل مع مجتمعهم، والحقيقة هم يبتعدون تماماً عن تحقيق هذه القيم الجميلة، لأن هذه القيم تحتاج لجوانب أقل بساطة وأمور متواضعة لتحققها.

المؤلف والناشط الاجتماعي البروفيسور ديفيد جريسون، يقول في فكرة قريبة من هذا الجانب: «سعيد هو الإنسان الذي يستطيع الاستمتاع بالأشياء الصغيرة، والمباهج البسيطة، والأحداث اليومية العادية: شروق الشمس على الحقول، تغريد الطيور على الأغصان، وجبة الإفطار، أو العشاء، أو زيارة صديق. وكثير من الذين يذهبون بعيداً بحثاً عن السعادة يتركون تلك السعادة وراء ظهورهم في أقرب الأماكن منهم وأبسط الأشياء بين أيديهم». وأخشى ما أخشاه أن هؤلاء هم من هذه الفئة التي ذهبت بعيداً في متطلباتها وسعيها، بينما ما بين أيديهم وما يملكونه ثري ومفيد ويدفع بهم نحو البهجة والاستقرار النفسي والسعادة الاجتماعية، ولكن شغفهم وتطلعاتهم لم تكن صائبة أو لم تكن دقيقة، ولم تكن متوازية وصحية وذات فائدة لهم ولمستقبلهم.

لننظر لما وهبنا الله بقناعة ورضا، فما بين أيدينا غزير ومفيد وثري، كثيرون لا يملكونه ويتمنون الحصول على جزء ضئيل منه.

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