اتفاق روسي عربي حيال سبل معالجة قضايا المنطقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس، أن المملكة وجهت دعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارتها، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي قبلها، فيما أكد البيان الختامي لمنتدى التعاون الروسي العربي الخامس في موسكو، تطابق وجهات النظر حيال سبل معالجة مختلف القضايا في المنطقة.

وقال الجبير في تصريح خاص لقناة «روسيا اليوم»: «تم تقديم دعوة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقبلها، والآن تبقى مسألة تحديد الوقت المناسب للطرفين». وأضاف: «نتطلع لزيارة الرئيس بوتين للمملكة، ونعتقد أن الزيارة ستحدث نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، كما حدث عندما زار الملك سلمان موسكو».

وعن عودة سوريا إلى الجامعة العربية، قال الجبير، إن «هذا الموضوع في الجامعة العربية، ويجب أن تكون العودة مرتبطة بعملية سياسية، وهذا ما اتفقت عليه الدول العربية في قمة تونس».

وأكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله تطابق آراء الجانبين العربي والروسي حيال سبل معالجة مختلف قضايا منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال الجار الله في تصريح في ختام الاجتماع إن «المنتدى يتسم بأهمية كبرى ويشكل منصة للجانب العربي لتبادل الآراء وبحث القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك».

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن هناك تحديات مشتركة بين روسيا والعالم العربي يجب التعامل معها، مشيراً إلى حرص الطرفين على توسيع التعاون في شتى المجالات.

وقال الصفدي خلال لقاء خاص مع قناة «روسيا اليوم»، إن البيان الختامي للاجتماع أكد أن «القضية الفلسطينية هي القضية المركزية، ولا أمن ولا استقرار ولا سلام في المنطقة إلاّ بتسوية الصراع (الفلسطيني الإسرائيلي) بحل الدولتين يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وفي الشأن السوري، قال الصفدي إن الأردن عمل مع دمشق وساهم في اتفاقات المصالحة جنوبي سوريا.

ودعا وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في كلمة له خلال المنتدى إلى إعادة سوريا إلى الجامعة العربية والعمل معاً لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم. وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن باسيل، طالب بتعديل فقرة متعلقة بعودة اللاجئين السوريين في البيان الختامي، أن الجانب اللبناني طالب بحذف عبارة العودة الطوعية من فقرة اللاجئين السوريين، وتغييرها إلى: تأمين الظروف المواتية للعودة الآمنة والكريمة للاجئين، مشيرة إلى أنه تم تعديل الفقرة المتعلقة بعودة اللاجئين السوريين في البيان الختامي للمنتدى بناء على طلب باسيل، بما يتلاءم مع مقررات قمتي بيروت وتونس حول النزوح.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعرب خلال افتتاح المنتدى، عن أمله في أن يتحول هذا المحفل إلى آلية لتوسيع التعاون الروسي العربي. (وكالات)