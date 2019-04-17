«نعال النوخذة» أفضل عرض في مهرجان البحرين المسرحي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز عرض «نعال النوخذة» لمسرح أوال بجائزة أفضل عرض متكامل في الدورة الأولى من مهرجان البحرين المسرحي التي أسدل الستار عليه أمس الأول.

العرض من تأليف يعقوب يوسف وإخراج جمال الغيلان وبطولة عادل شمس وحسن العصفور وأمين الصايغ وحمد عتيق ومحمد صقر وعبير مفتاح وراشد العازمي ومحمد شاهين وخالد جناحي وعلي حسن الفردان وخلود البلوشي.

ونظمت المهرجان الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار واتحاد جمعيات المسرحيين البحرينيين، وتشكلت لجنة التحكيم من المصري عبد الغني داود والكويتية نرمين الحوطي والعراقي محمد سيف.

Advertisements

وفاز بجائزة أفضل ممثل علي مرهون عن دوره في مسرحية «مطر صيف» لمسرح جلجامش، كما فازت بجائزة أفضل ممثلة نورا عيد عن دورها في المسرحية ذاتها.

وفاز عرض «حيدر» لمسرح الصواري بجوائز أفضل تأليف مسرحي لأمين صالح، وأفضل إخراج لمحمد شاهين، وأفضل تأليف موسيقي ومؤثرات صوتية لحامد سيف.

وذهبت جائزة أفضل سينوغرافيا إلى أحمد العميري عن عرض «مطر صيف» لمسرح جلجامش.

وعرض المهرجان في حفل الختام بالصالة الثقافية في المنامة مسرحية «السلطة الخامسة» وهي نتاج ورشة تدريب «علاقة الإخراج بالسينوغرافيا» التي قدمها المسرحيان الكويتيان فيصل العبيد وعبد الله التركمان.«رويترز»