شكرا لقرائتكم خبر عن والٍٍ جديد للخرطوم وحملة اعتقالات على رموز نظام البشير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاعتصام مستمر.. و«الصحفيين السودانيين» تسير موكباً لتحرير المؤسسات الإعلامية والٍٍ جديد للخرطوم وحملة اعتقالات على رموز نظام البشير تاريخ النشر: 17/04/2019 استمع

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