شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يوجه بـ 100 منحة للطلبة حتى إنهاء تعليمهم المدرسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتنظيم النسخة الثالثة من برنامج «محمد بن راشد للطلبة المتميزين»، والتي تتضمن تقديم أكثر من 100 منحة دراسية للطلاب الإماراتيين تمتد حتى إنهاء تعليمهم المدرسي، بهدف إتاحة الفرصة لصقل مهاراتهم وتمكينهم من الحصول على خدمات تعليمية متميزة عبر مجموعة مختارة من المدارس الخاصة في دبي تقدم جودة تعليم عالية، فيما وصل عدد منح التعليم المدرسي التي قدّمها البرنامج خلال نسختيه الأولى والثانية إلى 314 منحة تمتد مع الطلاب والطالبات المستفيدين منها حتى إنهاء مرحلة التعليم المدرسي.

ويتناغم البرنامج في أهدافه مع البند الخاص بالتعليم في «وثيقة الخمسين» التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مطلع العام الجاري، لاسيما في ما يتعلق بإيجاد نظام تعليمي يكشف مواهب الإنسان ويطورها، ويعزز قدرة المواطن الإماراتي على مواكب المتغيرات السريعة التي سيشهدها العالم خلال المرحلة المقبلة، كما يدعم البرنامج المبدأ السابع من المبادئ الثمانية التي أعلنها سموه كأساس للحكم في إمارة دبي والذي ينص على أن دبي هي أرض للمواهب بما يتطلبه ذلك من بناء الحياة الأفضل لأصحاب العقول والأفكار الأفضل.

العناية بالنشء

كما يعكس البرنامج الذي أطلقه صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في العام 2017، مدى حرص سموه على توفير أفضل أشكال العناية بالنشء الإماراتي، وتوفير الفرص التعليمية التي تمنح المتفوقين فرصة أكبر لرفع سقف تفوقهم والوصول إلى درجات أعلى من التحصيل العلمي والمعرفي، بما يسهم في إيجاد جيل جديد على قدر كبير من امتلاك زمام المعرفة بكل أشكالها نحو تأكيد مشاركة الكادر الوطني في ريادة مسيرة التطوير في دولة الإمارات، وإمداد النشء بمقومات التعامل بكفاءة مع معطيات العصر.

باب التسجيل

وتنفيذاً لتوجيهات سموه، أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي المقبل 2019-2020م، وأوضحت الهيئة أن أولياء أمور الطلبة الإماراتيين، ممن يدرس أبناؤهم العام الدراسي الحالي 2018- 2019 في الصف الثالث فما فوق، أو ما يعادله بمختلف المناهج التعليمية المطبقة في المدارس الخاصة بدبي، يمكنهم إتمام التسجيل لانضمام أبنائهم للبرنامج للالتحاق بالمدارس الخاصة في الإمارة المصنّفة جودة التعليم فيها ضمن فئة «جيد» فما فوق، من خلال تعبئة النموذج المتوفر عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.khda.gov.ae/‏ar/‏mbrscholarship حتى موعد أقصاه 29 من شهر إبريل/‏ نيسان الجاري.

تعزيز التنافسية

وقالت فاطمة غانم المرّي، المدير التنفيذي لتطوير برامج تعليم الطلبة الإماراتيين في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «لمسنا تفاعلاً إيجابياً كبيراً من جانب أولياء الأمور مع البرنامج في خلال العامين الماضيين، ما يشكل نقطة انطلاق لمواصلة التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص لبلوغ الأهداف المستقبلية لدبي، وضمان حصول الطلبة الإماراتيين الملتحقين في المدارس الخاصة بدبي على جودة تعليم ضمن فئة «جيد»، أو أفضل، وإعداد جيل واعد يمتلك المهارات المستقبلية التي تؤهله لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتعزيز التنافسية محليا ودوليا».

تسجيل مبدئي

Advertisements

وأشارت المرّي إلى أن النموذج الخاص بالتسجيل المبدئي في البرنامج، سوف يتيح لفرق العمل المعنية التعرف إلى احتياجات كل ولي أمر على حده، ومدى توافقها مع معايير الالتحاق بالبرنامج، لاستكمال المرحلة التالية من عملية التسجيل، داعية أولياء الأمور إلى توخي الدقة في تعبئة البيانات المطلوبة ضمن نموذج طلب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المعرفة.

معايير وخيارات

وتضم المعايير الرئيسية للبرنامج، أن يكون الطالب إماراتي الجنسية، ويحمل خلاصة قيد صادرة عن إمارة دبي، وأن يجتاز الطالب جميع اختبارات ومقابلات تحديد المستوى التي تُجريها لجنة التقييم التابعة للمدرسة، في المرحلة النهائية لعملية التسجيل، وأن يكون الطالب ملتحقاً العام الدراسي الحالي 2018- 2019 بالصف الثالث فما فوق، أو ما يعادله في مختلف المناهج التعليمية المطبقة في المدارس الخاصة بدبي.

استحقاق المنحة

وانطلاقاً من أن عملية التسجيل المبدئي في البرنامج لا تعني بالضرورة استحقاق المنحة، فقد دعت المرّي أولياء الأمور إلى المبادرة بحجز مقعد لأبنائهم للعام الدراسي المقبل 2019 -2020، والتركيز على جودة التعليم بخيارات المدارس المتوفرة.

وأعربت المري عن أملها في بلوغ الطلبة المستحقين للبرنامج لمستويات متقدمة من التميز في رحلتهم التعليمية بمشاركة أولياء أمورهم، مشيدة بدور المدارس المشاركة في البرنامج من كل من مجموعتي «تعليم» و«جيمس»، ومدرسة «دار المعرفة»، إضافة إلى مدارس «كينجز»، ما سيفتح الباب أمام مدارس جديدة للانضمام إلى البرنامج، والمساهمة في بلوغ المستهدفات الوطنية المستقبلية على صعيد الأجندة الوطنية الإمارات 2021، وخطة دبي 2021. وأتاح البرنامج منذ انطلاقته الفرصة لنحو 313 طالباً وطالبة للحصول على تعليم ضمن فئة «جيد» فما فوق من خلال المنح الدراسية التي وفرّها البرنامج خلال الدورتين الماضيتين.

جيل واعد

ويعد «برنامج محمد بن راشد للطلبة المتميزين» من بين المبادرات التعليمية المتميزة على مستوى الدولة، إذ يستهدف إعداد جيل إماراتي واعد تتوفر له كل مقومات النجاح والتميز، باتباع أفضل الطرق المبتكرة والذكية والأساليب التعليمية الإيجابية، ليصبح جيلاً مؤهلاً بالمهارات والمعارف المطلوبة لاستكمال نهضة ومسيرة التنمية في الدولة.

خطة دبي 2021

ويندرج برنامج محمد بن راشد للطلبة المتميزين ضمن مجموعة من البرامج الاستراتيجية التي تقودها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ومؤسسة صندوق المعرفة لتحقيق غايات خطة دبي 2021، التي تستهدف الارتقاء بمستوى التعليم ومخرجاته في الإمارة.