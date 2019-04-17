ضباط قطريون يدربون الإرهابيين في ليبيا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أمس الثلاثاء، إن المعارك التي يخوضها الجيش تركزت ضد الجماعات المتطرفة، وأهمها «داعش» و«القاعدة» و«الإخوان»، داعياً قطر لوقف تدخلاتها في الشأن الليبي، وأكد أن هذه المعارك «تظهر أن القتال هو بين الليبيين والإرهاب بكل أشكاله»، وقال المسماري إن ميليشيات طرابلس قامت بشن 6 غارات جوية، 5 منها استهدفت مواقع مدنية، إضافة إلى موقع واحد يعود إلى القوات المسلحة، دون تسجيل إصابات. وأوضح أن «الطائرات المعادية التي أقلعت من الكلية الجوية في مصراتة، استهدفت مدينة هون في الجفرة بغارتين جويتين، الأولى على مقر الهجرة غير الشرعية، والغارة الثانية على متنزه عائلي في المدينة، مشيراً إلى عدم وقوع إصابات. وأشار إلى أن غارة على منطقة غريان جنوب طرابلس، استهدفت حياً سكنياً، معرباً عن اعتقاده أن الغارة استهدفت منزل عمدة غريان الذي أعلن دعمه للقوات المسلحة.

ويدعو مشروع قرار عرضته بريطانيا على مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا. وينص المشروع على أن مجلس الأمن «يطالب جميع الفرقاء الليبيين بوقف التصعيد فوراً، والتزام وقف إطلاق النار، والتعاون مع الأمم المتحدة من أجل ضمان وقف تام وشامل للأعمال العدائية في ليبيا». وقُتل ما لا يقل عن 174 شخصاً وجُرح 758 منذ أن بدء القتال في 4 نيسان/‏إبريل للسيطرة على طرابلس، وفق حصيلة جديدة أعلنتها، أمس، منظمة الصحة العالمية.

وقال دبلوماسيون إن مجلس الأمن من المرتقب أن يعقد جلسة مناقشة أولى للمشروع الذي وزّعته بريطانيا ليل الثلاثاء. ولم يتّضح متى سيصوّت المجلس على المشروع، لكن دبلوماسيين دعوا إلى الإسراع في التحرّك لتجنيب طرابلس اندلاع حرب شاملة. ويدعو مشروع القرار جميع الفرقاء في ليبيا إلى «تجديد الالتزام فوراً» بالحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة، ويدعو الدول الأعضاء إلى «استخدام نفوذها لدى الفرقاء الليبيين» من أجل التزام القرار.

إلى ذلك، أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، أمس، أنها لم تلتزم بمنع المهاجرين من مغادرة ليبيا، وحذرت من أن مقاتلين يمكن أن ينضموا إلى هؤلاء إذا لم يتراجع المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، عن هجومه على طرابلس. وقال أحمد معيتيق، نائب رئيس حكومة الوفاق، للصحافة الأجنبية خلال زيارة لروما للحصول على دعم لمواجهة الهجوم الذي شنه قبل عشرة أيام المشير حفتر، «ليس ثمة اتفاق على الإطلاق لإبقاء المهاجرين في ليبيا، لا شيء».

وعلى غرار رئيس الحكومة فايز السراج، أكد معيتيق أن حوالي 800 ألف إفريقي وليبي يمكن أن يحاولوا الوصول إلى السواحل الأوروبية، إذا امتدت الحرب الأهلية في هذا البلد النفطي المترامي. كذلك حذر من أن تقدم قوات المشير حفتر، سيحول دون تمكن قوات حكومة الوفاق من السيطرة على «أكثر من 400 سجين» من تنظيم «داعش» محتجزين الآن في ليبيا. وأضاف: «هؤلاء السجناء إرهابيون وقد عملنا مع المجتمع الدولي لإبقائهم واحتجازهم، وفي الوقت نفسه نرى بعض الشركاء الدوليين يدعمون الهجوم ويدعمون حفتر».

وفي 2017، وقعت روما اتفاقاً صادق عليه الاتحاد الأوروبي، مع السلطات الليبية لتدريب وتجهيز خفر السواحل الليبيين.

(وكالات)