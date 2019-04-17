وزير الاقتصاد يبحث التعاون مع التشيك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

بحث المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك، وناقش فرص الشراكة وتبادل الخبرات على مستوى القطاعين الحكومي والخاص بما يخدم الأهداف الاقتصادية للبلدين.

جاء ذلك خلال استقبال ييري سلافيك، سفير جمهورية التشيك المعين حديثاً لدى الدولة، حيث أوضح وزير الاقتصاد أن الإمارات حريصة على تعزيز شراكتها مع أسواق عالمية جديدة بصورة مستمرة، مشيراً إلى أن جمهورية التشيك تمثل وجهة مهمة في منطقة وسط أوروبا، وتتمتع ببنية اقتصادية وصناعية قوية وغنية بفرص التعاون التي يمكن من خلالها بناء شراكة مستدامة مع قطاع الأعمال الإماراتي.

كما أكد السفير التشيكي مشاركة بلاده في إكسبو دبي 2020، معرباً عن أهمية هذه المنصة العالمية لتعزيز فرص التعاون التجاري والاستثماري مع دولة الإمارات والمنطقة.